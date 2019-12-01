Son vinculados a proceso dos escoltas de "El Mencho"

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Andrés “N” y Genaro “N”, presentos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fueron vinculados a proceso tras ser capturados el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo en el que fuerzas federales abatieron al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la autoridad, un juez determinó imponer a ambos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, donde permanecerán internados mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de dos meses.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los elementos de prueba que derivaron en la vinculación a proceso. En el caso de Andrés “N”, se le atribuye la probable participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante, así como la portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Mientras que, Genaro “N” enfrenta cargos por la presunta portación de armas de fuego con agravante y de cargadores también de uso exclusivo del Ejército. La FGR subrayó que la captura de ambos fue resultado de los trabajos coordinados del gabinete de seguridad del Gobierno de México, con participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.