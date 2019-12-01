Marina arrasa con mega plantío ilegal en Arteaga, Michoacán: Destruyen 22 mil 500 plantas

Marina arrasa con mega plantío ilegal en Arteaga, Michoacán: Destruyen 22 mil 500 plantas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 19:07:08
Lázaro Cárdenas, Mich., a 1 de marzo de 2026.— En un operativo que cimbró a la región y envió un mensaje claro al crimen organizado, fuerzas de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, asestaron un duro golpe al narcotráfico al descubrir y destruir un enorme plantío de marihuana en la comunidad de Rincón de Valdéz.

La acción, realizada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ocurrió durante intensos recorridos de prevención del delito en distintas comunidades del municipio de Arteaga, donde elementos de Infantería de Marina se toparon con una escena alarmante: un plantío clandestino de mil 500 metros cuadrados que albergaba nada menos que 22 mil 500 plantas de marihuana, listas para alimentar el mercado ilegal.

Sin titubeos y bajo estrictos protocolos operativos, el cultivo fue erradicado e incinerado en el lugar, cerrando de tajo una posible fuente de ingresos para la delincuencia organizada y evitando que miles de dosis llegaran a las calles.

Con este operativo, la Marina refrenda su ofensiva frontal contra las actividades ilícitas y deja claro que no habrá tregua para quienes atenten contra la seguridad y la paz del país, reafirmando su compromiso de hacer valer el Estado de derecho en beneficio de México.

Noventa Grados
