Emboscan a policías municipales en Villa Madero, Michoacán; atacantes abandonaron camioneta con logos de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 21:59:07
Villa Madero, Mich., a 1 de marzo de 2026.— Elementos de la Policía Municipal de Villa Madero fueron blanco de un ataque armado la tarde de este domingo, mientras realizaban labores de vigilancia en las inmediaciones de la comunidad de Turián.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados se desplazaban en un convoy cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que se movilizaban a bordo de varias camionetas, lo que derivó en un enfrentamiento de alta intensidad que generó alarma entre los habitantes de la zona.

Tras la agresión, se activó un amplio operativo de seguridad con la participación de corporaciones municipales de localidades vecinas, además del respaldo de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes desplegaron recorridos terrestres para ubicar a los responsables.

Pese al despliegue coordinado, los agresores lograron huir con dirección a la zona serrana del municipio, aprovechando la complejidad del terreno. Durante las acciones de búsqueda, las autoridades localizaron una camioneta abandonada que portaba insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual fue asegurada como parte de las investigaciones.

Hasta la publicación de esta nota no se reportan personas detenidas en relación con los hechos. El vehículo asegurado fue remolcado y puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las indagatorias para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Noventa Grados
