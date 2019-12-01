Alemania, Francia y Reino Unido anuncian que están preparados para actuar en contra de Irán, para defender sus intereses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 19:59:03
Reino Unido, a 1 de marzo de 2026.- Ante el aumento de tensiones en Medio Oriente, los gobiernos de Alemania, Francia y el Reino Unido advirtieron que están preparados para actuar en defensa de sus intereses y los de sus aliados en la región del Golfo, en respuesta a los recientes ataques atribuidos a Irán.

En un posicionamiento conjunto, las tres naciones europeas expresaron su preocupación por lo que calificaron como ofensivas “indiscriminadas y desproporcionadas”, al señalar que Irán ha lanzado misiles contra distintos países de la región, incluidos algunos que no habían intervenido en las primeras acciones militares encabezadas por Estados Unidos e Israel.

Los líderes de estos países subrayaron que la situación representa un riesgo para la estabilidad regional y para la seguridad de sus socios estratégicos, por lo que consideraron necesario evaluar una respuesta coordinada que permita contener nuevas agresiones.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron en el comunicado difundido este domingo.

