En febrero, fueron 15 las mujeres asesinadas en Michoacán; Zamora y Uruapan, con más casos 

• La mayoría de las víctimas, de entre 16 y 26 años de edad.

Morelia, Much., a 1 de marzo de 2026.- La mayoría de ellas fueron asesinadas a balazos, ejecutadas, alguna decapitada; otras eras adolescentes, otras más salían de esa etapa de la vida; hubo también policías y la constante fue el crimen organizado, unas por estar dentro, otras por luchar contra ellos; así hallaron la muerte en febrero 14 mujeres en Michoacán.

Los datos hemerográficos, el conteo día a día, no dejan duda: la narco - violencia en contra de las mujeres aquí en Michoacán, se mantiene igual que hace meses, pero pasa desapercibida para prácticamente todos los sectores de la sociedad, como grupos y colectivos feministas, legisladores, legisladoras, gobierno estatal, federal, municipal, incluso los medios de comunicación.

En febrero, fueron siete los municipios michoacanos donde estas 14 mujeres hallaron la muerte de manera violenta: en Zamora y Uruapan se cometieron 5 homicidios respectivamente, los demás fueron en Tingüindín, Morelia, Lázaro Cárdenas, Tangancícuaro y La Piedad.

De los 15 homicidios, en 14 de ellos se supo la edad de las víctimas: dos de ellas tenían 16 años, otra 20, una 21, dos más 22, otra 25 y otra 26.

De las otras víctimas sus edades fueron 32, 34, 35, 50, 55 y 81 años de edad.

Los casos

En orden cronológico, los homicidios dolosos de mujeres en febrero en Michoacán, se registraron en el siguiente orden y forma:

El 2 de febrero Zamora, una pareja que se trasladaba a bordo de una motocicleta, fue blanco de un ataque armado en la tenencia de Ario de Rayón y las víctimas perdieron la vida; él tenía entre 30 y 35 años de edad y ella entre 25 años.

Ese mismo día, pero por la noche, se registró otro ataque armado en Zamora, ahora en un conocido bar de la colonia 20 de Noviembre, atentado que dejó como saldo una pareja sin vida y un masculino lesionado. De acuerdo con la información, desconocidos armados abrieron fuego contra varias personas que estaban en el establecimiento "Bucaneros Bar", ubicado en la Avenida 20 de Noviembre, entre la avenida del Vergel y la avenida Juárez. Las víctimas fueron identificadas como Dominic A., y Joana Marlene N. En el lugar, personal de la Fiscalía embaló al menos 17 casquillos percutidos.

El 3 de febrero en Tingüindín, fue localizado el cuerpo descuartizado de una mujer, abandonado dentro de bolsas negras a un costado del tramo carretero Tacátzcuaro – La Magdalena; la víctima fue identificada como Paola Jazmín T., de 34 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida desde finales de enero.

El día 7 en Zamora, una mujer de apenas 21 años de edad, fue asesinada a balazos mientras se encontraba en la entrada de su domicilio, ubicado en el Andador Monte de las Cruces, número 29, en la colonia Miguel Hidalgo; la víctima se hallaba recostada en un sillón cuando fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Fue identificada como Joana Marlene M. B., conocida como “La Jony”.

El domingo 8 otra vez en Zamora, autoridades investigadoras confirmaron el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un inmueble ubicado en la colonia Miguel Hidalgo; en el lugar fue identificada Sandra Karina L., de 32 años de edad, mientras que el masculino respondía al nombre de José Andrés D., de 22 años.

El 9 de febrero ahora en Uruapan, una mujer adulta mayor fue localizada sin vida, con impactos de bala, al interior de una barranca del cerro de la Cruz, al norte de la ciudad; la fallecida estaba reportada como desaparecida y contaba con Alerta Alba; fue reconocida como Catalina Morales López, de 81 años de edad.

El sábado 14 de febrero en Morelia, una mujer fue encontrada muerta y con huellas de violencia en un camino de terracería ubicado en la colonia Mirador de los Ángeles, en la zona norte de la capital. la femenina tenía entre 55 y 65 años de edad.

También ese sábado 14, pero en Uruapan, otra mujer fue asesinada a balazos en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia 28 de Octubre, al poniente de la ciudad; fue identificada como Jazmín Estefany, de 16 años de edad.

El martes 17 de febrero en Lázaro Cárdenas, una agresión armada registrada en la Tenencia de Las Guacamayas, cobró la vida de una agente del Ministerio Público y dejó a un hombre herido por impactos de bala; la mujer fue identificada como vida Enriqueta L. L., de aproximadamente 50 años de edad, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas.

El 18 de febrero en Tangamandapio, una pareja fue localizada ejecutada sobre la carretera La Trasquila - Aquiles Serdán, en el municipio de Tangamandapio; los fallecidos no fueron reconocidos pero la mujer vestía blusa blanca, pantalón de mezclilla azul y calcetines oscuros, en tanto que el masculino usaba playera café con estampado al frente, short gris y calcetines negros.

El 21 de febrero de nueva cuenta en Uruapan, Anahí J. P., de 22 años y Josefina M. H., de 20 años, fueron asesinadas tras ser atacados a balazos en la tenencia de Toreo El Alto, al poniente del municipio.

De este caso, se supo que varios sujetos armados vestidos de negro y a bordo de un vehículo, arribaron a la calle Francisco Alfaro, donde irrumpieron de manera violenta en una vivienda y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior. En el atentado, resultó herido de bala Arath Ismael M. R., de 19 años.

El lunes 23, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó de la muerte de una elemento de la Guardia Civil, quien participó en los operativos que se realizaron el domingo 22 en el estado, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho. En los enfrentamientos, la agente de la Guardia Civil recibió un impacto de bala en la cabeza que la lesiono y fue llevada a un hospital donde horas después perdió la vida. La mujer policía fue identificada como Karla Lorena nació el 4 de febrero de 1991 y se había incorporado a la Secretaria de Seguridad Pública estatal apenas en 2023, donde se desempeñó en labores de prevención e investigación. Tenía 35 años de edad.

El 26 de febrero por enésima vez en Uruapan, una pareja de jóvenes fue asesinada a balazos cuando viajaba a bordo de una motocicleta, en la colonia Casa del Niño, al poniente de Uruapan. Un niño que resultó herido durante el ataque. Las víctimas respondían a los nombres de Iris Magali B., de 22 años de edad y su pareja sentimental Yunuen N., de 23, mientras que el sobreviviente es Tadeo, de 4 años de edad, hijo Yunuen.

El sábado 28 en Zamora, por la madrugada, sujetos armados asesinaron a balazos a una adolescente y a un joven, a quien le prendieron fuego junto con el domicilio donde se encontraba.

Se informó que cerca de las 04:00 horas, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Circuito de Salamanca, del Fraccionamiento Real de Valencia, aledaño a Valencia Primera Sección de la ciudad de Zamora.

Patrulleros que arribaron al lugar, encontraron el inmueble marcado con el número 92 incendiado y en la entrada un hombre con lesiones de bala y quemaduras en todo el cuerpo.

De igual forma a unos metros de la vivienda, tirada a media calle encontraron a una menor sin vida, con lesiones de bala en el rostro; las víctimas fueron identificadas como Luis Humberto L., G., de 29 años de edad y Estefanía B., S., de 16 años.