Adolfo Torres fortalece la cultura del agua entre estudiantes de la Secundaria Técnica No. 3

Adolfo Torres fortalece la cultura del agua entre estudiantes de la Secundaria Técnica No. 3
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 13:49:31
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Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado y uso responsable del agua entre las nuevas generaciones, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, visitó la Escuela Secundaria Técnica No. 3 “Álvaro Obregón”, donde llevó el programa Guardianes del Agua a las y los estudiantes.

Durante el encuentro, el titular del Ooapas destacó que el programa continúa creciendo y que más de 120 escuelas de Morelia ya se han sumado a esta iniciativa, que busca llevar el mensaje del cuidado del agua más allá de las aulas y convertir a niñas, niños y jóvenes en agentes de cambio dentro de sus hogares y comunidades.

Torres Ramírez invitó a las y los estudiantes a reflexionar sobre los nuevos retos relacionados con el consumo de agua, particularmente ante el crecimiento en el uso de herramientas de inteligencia artificial, cuya operación requiere recursos para el funcionamiento y enfriamiento de los centros de datos. En este sentido, llamó a las nuevas generaciones a utilizar la tecnología de manera consciente y responsable, entendiendo que el cuidado del agua también está relacionado con los hábitos y decisiones del mundo digital.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso de impulsar acciones de educación ambiental y participación ciudadana que permitan construir una ciudad más consciente y responsable con sus recursos, apostando por la formación de las nuevas generaciones como parte fundamental para proteger el agua y construir el mejor lugar para vivir.

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