Adolfo Torres encabeza arranque de trabajos en el canal de Cointzio para fortalecer servicio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:49:09

Morelia, Michoacán; 20 de marzo de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, dio inicio a los trabajos de limpieza y recuperación en el canal de Cointzio, donde reconoció el compromiso y dedicación del personal que participa en esta importante jornada.

“Gracias por estar aquí presentes, actitud que siempre les caracteriza como un gremio comprometido, conscientes de que el trabajo que hoy realizamos impacta de manera positiva en las y los usuarios”, expresó.

Destacó que estas labores son fundamentales para garantizar un mejor servicio de agua potable para la población, ya que la recuperación y limpieza del canal permite optimizar el funcionamiento del sistema.

De esta manera, en la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se refuerzan acciones que contribuyen a mejorar la infraestructura hidráulica y asegurar el abastecimiento en la ciudad.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ooapas (Staooapas), Javier Alejandro Saldaña Plasencia, subrayó la importancia de la atención que se pone para reducir riesgos durante el desarrollo de estas labores.

“Cada año hemos estado presentes en el canal, atentos a las condiciones y conexiones. Hoy hemos intensificado medidas para minimizar riesgos, solicitando equipo como lámparas, guantes y herramientas adecuadas”, señaló.

Este esfuerzo conjunto entre autoridades y trabajadores busca que los resultados se reflejen directamente en los hogares morelianos, fortaleciendo el servicio de agua potable y brindando mayor bien común a la ciudadanía.