Adolfo Torres destaca avances de Toma Segura con 200 muestras de agua en su primera semana en Morelia

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Como parte del programa Toma Segura, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), en coordinación con la Fundación Gonzalo Río Arronte, concluyó la primera semana de trabajos de campo para la toma y evaluación de muestras de agua en domicilios de Morelia, con el objetivo de contar con información que permita conocer las condiciones del líquido que reciben las familias morelianas.

El director del Organismo, Adolfo Torres Ramírez, destacó que este trabajo conjunto representa un paso importante para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el agua que llega a sus hogares. Señaló que Toma Segura permite generar información a partir de muestras obtenidas en distintos puntos, para que las familias tengan mayor certeza sobre las condiciones del líquido vital que reciben en sus domicilios.

Durante esta primera semana se realizaron 200 muestreos en Morelia. De este total, 160 correspondieron a tomas efectuadas en el exterior de los domicilios, mientras que 40 fueron muestras intradomiciliarias, es decir, tomadas directamente al interior de las viviendas. Esta metodología permite evaluar el agua en diferentes puntos y obtener información que contribuya al seguimiento de su calidad.

El Ooapas y la Fundación Gonzalo Río Arronte darán continuidad a los trabajos de Toma Segura, mediante la toma y evaluación de muestras que permitan fortalecer el conocimiento sobre las condiciones del agua y contribuir a que las familias morelianas tengan mayor confianza en el líquido vital que llega a sus hogares.