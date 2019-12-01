Adolfo Torres da la bienvenida a 250 nuevos 'Guardianes del Agua' en la Primaria Vasconcelos

Adolfo Torres da la bienvenida a 250 nuevos 'Guardianes del Agua' en la Primaria Vasconcelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 17:17:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) visitó este jueves la Escuela Primaria Vasconcelos, donde el director general, Adolfo Torres Ramírez, dio la bienvenida a 250 nuevas niñas y niños que se suman al programa “Guardianes del Agua”, iniciativa educativa que promueve, de manera cercana, el cuidado y la cultura del agua en cada institución escolar de nuestra ciudad.

Durante la visita, Guardianes del
Agua compartió dinámicas, materiales y actividades que fortalecen la conciencia sobre el uso responsable del recurso hídrico, reforzando el compromiso del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por impulsar acciones que fomenten una ciudad más sostenible.

Al dirigir un mensaje a la comunidad escolar, Adolfo Torres Ramírez señaló “Para nosotros es fundamental sembrar en nuestras niñas y niños la importancia del agua. Hoy Morelia suma 250 nuevos Guardianes, y cada uno de ellos representa un paso más hacia una ciudad que protege y valora su recurso más vital".

El director del Organismo agradeció a docentes, directivos y madres y padres de familia por abrir las puertas de la institución y sumarse a este esfuerzo colectivo que busca formar generaciones más conscientes y comprometidas con el futuro de Morelia para juntos hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a pareja dentro de su casa en la colonia Vicente Guerrero de San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Plan Paricutín: suman más de 34 detenidos, 90 kg de estupefacientes asegurados, 9 armas de fuego y se destruyeron 2 campamentos ilícitos
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Ultiman a un joven al interior de un establecimiento en la colonia del Bosque de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
El Pelón: el presunto reclutador del caso Manzo, que convertía centros de rehabilitación de Michoacán en fábricas de delincuentes
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
"Es falso": Claudia Sheinbaum niega injerencia del Gobierno en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
Comentarios