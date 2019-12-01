Adolfo Torres da continuidad a la atención en colonias del sur de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 17:17:43

Morelia, Michoacán; 15 de abril del 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión con habitantes de zonas que anteriormente eran atendidas por la extinta Junta Local de Agua de Santa María (APAS).

Se trata de las colonias La Comarca, 10 de junio, Rosas de Guadalupe, Mirador La Torrecilla, La Ermita y Postreros de la Presa.

Durante el encuentro, las y los ciudadanos reconocieron que existía desinformación previa. La visita permitió aclarar dudas y atender inquietudes de manera directa.

El director explicó cómo operará el organismo en esta zona. También detalló los beneficios y obligaciones que ahora tienen como usuarios del organismo.

Destacó que el Ooapas ya puede intervenir directamente en estas colonias. Esto permitirá realizar inversiones hidráulicas, mejorar el servicio y dar mantenimiento a las fuentes de abastecimiento.

Asimismo, se brindará atención oportuna a reportes de fugas, drenaje y alcantarillado.

Las y los habitantes agradecieron la disposición para escucharlos y resolver sus dudas de forma personal.

Adolfo Torres Ramírez reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las colonias del sur. Además, aseguró que se mantendrá una comunicación constante sobre las acciones del organismo.

En este marco, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de las y los morelianos.