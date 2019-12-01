Adolfo Torres consolida modernización del Ooapas con nuevos motores de alta potencia

Adolfo Torres consolida modernización del Ooapas con nuevos motores de alta potencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 13:17:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 19 de febrero de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) avanza en su proceso de modernización, con la adquisición de nuevo equipamiento para el sistema de rebombeo de La Mintzita, como parte de la visión estratégica encabezada por su director general, Adolfo Torres Ramírez.

Lo anterior está orientado a mejorar la eficiencia operativa y garantizar un servicio de mayor calidad para las y los morelianos.

Adolfo Torres destacó que la incorporación de cinco nuevos motores de 350 caballos de fuerza cada uno, representa un paso firme hacia la modernización del organismo. 

Señaló que con este equipamiento se fortalece la capacidad técnica del sistema de rebombeo de La Mintzita y se incrementa la conducción de agua hacia la planta de Vista Bella, lo que permitirá distribuir por gravedad a diversas zonas de la ciudad, mejorando la presión y continuidad del servicio, especialmente en colonias que históricamente han presentado intermitencias.

Los nuevos motores cuentan con la capacidad de bombear hasta mil 200 litros por segundo. Actualmente, en la planta de La Mintzita se producen alrededor de 800 litros por segundo, por lo que esta infraestructura permitirá aumentar el volumen de conducción y optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico disponible.

Con una inversión superior a los 12 millones de pesos, esta acción estratégica beneficiará de manera directa a distintas colonias de la capital michoacana, entre ellas Primo Tapia, fortaleciendo el suministro y contribuyendo a una distribución más eficiente en distintas zonas de la ciudad.

En congruencia con la política municipal de fortalecer los servicios públicos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha establecido como una de las prioridades de su gobierno garantizar un servicio de agua potable eficiente, continuo y de calidad, respaldando inversiones que consoliden un sistema hidráulico más moderno y sostenible.

Con obras concretas y cercanas a la gente, el Ooapas refrenda su compromiso de trabajar más por la ciudadanía, impulsando acciones que contribuyan a hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean unidad de transporte público en Acapulco, Guerrero; hay dos menores heridas
Presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastro, es detenido por la FGE
FGE revisa 11 videos presentados por  Grecia Quiroz como evidencia en el caso Manzo: Carlos Torres Piña
Mediante estrategia de prevención del delito la SSP Michoacán promueve entornos escolares más seguros
Más información de la categoria
Golpe al crimen: interceptan semisumergible con más de 4 toneladas de estupefacientes en Colima; hay 3 detenidos
Grecia Quiroz gana la batalla a Noroña; IEM sanciona al senador por violencia política de género
Día del Ejército: vigilan las calles, levantan obras y salvan vidas
Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú
Comentarios