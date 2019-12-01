Adolfo Torres brindó atención directa a colonias de la extinta junta local de Santa María en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 18:28:58

Morelia, Michoacán a 25 de marzo del 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo un encuentro con habitantes de los fraccionamientos Coto del Tecnológico y Laresti, colonias que anteriormente formaban parte de la extinta Junta Local de Santa María.

Adolfo Torres destacó los alcances y beneficios que brinda el Ooapas, subrayando que el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía es fundamental para lograr soluciones efectivas y duraderas.

“Sabemos que todo cambio genera dudas, pero no están solos. En el Ooapas estamos para acompañarles en este proceso, escucharles y trabajar de la mano para que esta transición se traduzca en mejores servicios y mayor certeza para sus familias”, expresó.

Durante la reunión, en la que participaron cerca de 50 familias, se explicó de manera clara el proceso de transición, derivado de la extinción de las juntas locales; así como la incorporación de estas colonias al Organismo y lo que implica esta nueva etapa para las y los usuarios.

Asimismo, durante el encuentro se acordó mantener una comunicación constante, establecer canales directos de atención y dar seguimiento puntual al proceso, con el objetivo de atender de manera ordenada las inquietudes de la ciudadanía conforme avance la integración.

Las y los asistentes agradecieron la apertura y atención por parte del organismo, y manifestaron su disposición para colaborar en este proceso de transición. El Organismo refrenda su compromiso de brindar un servicio eficiente, cercano y transparente, privilegiando el diálogo directo con la ciudadanía.

Estas acciones forman parte de la visión del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer los servicios públicos y mantener una administración cercana a la ciudadanía, basada en el diálogo, la atención directa y la construcción de soluciones conjuntas.