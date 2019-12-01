Adolescentes de Centro Spot del DIF Morelia resultan ganadores en torneo internacional de drones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:47:46

Morelia, Michoacán; 02 de diciembre de 2025.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, reconoció el logro de Fernanda, Héctor y Alejandro, tres adolescentes usuarios del Centro Spot Morelia que obtuvieron dos distinciones durante el International Robotics & STEM Signature Event (Evento Internacional de Robótica, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Cabe destacar que este un torneo que pone a prueba habilidades de pilotaje, estrategia y trabajo en equipo mediante drones educativos; y este resultado se enmarca en el impulso que brinda el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer espacios donde la juventud encuentre actividades formativas, creativas y tecnológicas accesibles.

Los Centros Spot forman parte de esta estrategia municipal que busca ampliar oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo personal para adolescentes de la ciudad.

Los tres participantes, de 12, 13 y 14 años, compitieron en Playa del Carmen dentro de la categoría de drones, donde se reunieron equipos de distintos estados del país en el marco de un evento internacional que también contó con delegaciones de diversos países como Estados Unidos, China, Taiwán, Paraguay e India.

Su desempeño los llevó a obtener los reconocimientos Judges Champions y Communications Champions, distinciones que valoran tanto sus habilidades técnicas como su claridad para explicar decisiones, resolver problemas y coordinarse como equipo.

Paola Delgadillo, presidenta del DIF Morelia, destacó que “Estos resultados muestran lo que las y los jóvenes pueden alcanzar cuando encuentran espacios donde aprender, explorar y desarrollar sus ideas con acompañamiento adecuado”. Así como añadió que los Centros Spot “Son lugares donde pueden descubrir nuevas habilidades y fortalecer su confianza”.

El avance logrado suma puntos importantes rumbo al Mundial, cuya siguiente fase internacional se realizará en Morelia en febrero de 2026. Más allá del logro competitivo, esta experiencia refleja el valor educativo de la robótica y los drones para impulsar el pensamiento crítico, la colaboración y la autonomía de las y los adolescentes.

Con este resultado, el DIF Morelia reafirma su compromiso de ofrecer espacios seguros y formativos para la juventud, promoviendo actividades que respondan a los desafíos actuales y que fortalezcan el desarrollo integral de nuevas generaciones.