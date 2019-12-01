Administración de Yarabí Ávila hace justicia a maestros de la Facultad Derecho que no recibían pagos

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- Durante el periodo que lleva la dirección provisional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, la administración de la rectora, Yarabí Ávila González, le ha hecho justicia a las y los docentes que no habían recibido sus pagos desde hace meses, regularizando el estatus en el que se encontraban 350 maestros que imparten alrededor de mil 100 asignaturas.

Lo anterior, luego de que la directiva de la dependencia que se encontraba en funciones no realizara los trámites necesarios para que las maestras y maestros de materias interinas recibieran su salario.

A partir de la llegada de la doctora Laura Leticia Padilla Gil como directora provisional a la Facultad y con el trabajo desarrollado por parte de la administración central encabezada por la rectora Yarabí Ávila se dio agilidad al proceso administrativo para abatir dicho rezago de pagos y dar certeza económica a las y los docentes nicolaitas.

El secretario Administrativo de la UMSNH, Cesar Macedo Villegas, precisó que, el rezago de asignaturas que no se habían pagado era de alrededor de 800, y hasta el momento ya se pagó la totalidad de 703 materias, y están en proceso de pago 465 asignaturas más, con lo cual se cubriría el rezago y se avanzaría con un mayor número de materias para cubrir el pago correspondiente.

De esta manera, se ha realizado una ardua labor para que las profesoras y profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuenten con su salario, brindándoles estabilidad financiera y haciendo justicia laboral a las maestras y maestros, reconociendo la función vital que realizan en la Universidad Michoacana al formar a las y los futuros profesionistas.