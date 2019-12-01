¡Adiós a multas y recargos! Habrá condonación en licencias y refrendos extemporáneos

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- En apoyo a la economía de las familias michoacanas, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Satmich), participará en la decimosexta edición de El Buen Fin, con la condonación del 100 por ciento en multas y recargos en refrendos extemporáneos, placas de circulación anteriores y licencias de conducir vencidas.

A partir del 13 de noviembre, se aplicará este beneficio, informó Salvador Juárez Álvarez, director del Satmich, quien también señaló que esta medida, instruida por el tesorero estatal, José Luis Tapia Zavala, busca apoyar a la ciudadanía y dinamizar la economía a favor de las y los michoacanos.

Detalló que los beneficios de la condonación de multas y recargos al 100 por ciento aplican a personas propietarias de vehículos que presenten pagos extemporáneos de refrendos y a poseedores de licencias de conducir vencidas.

En el caso del sector de transporte público, los beneficios se orientarán a la condonación de multas y recargos relacionados con las concesiones urbanas y foráneas, detalló el funcionario. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a aprovechar esta promoción de descuento durante El Buen Fin.