Acusa Santiago Nieto a gobernador de Querétaro de violar leyes de Seguridad y Soberanía Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 17:26:40

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre de 2026.- La pretensión del Gobierno del Estado de Querétaro de establecer una academia policial internacional al margen de los cauces constitucionales representa una grave violación a la Ley de Seguridad Nacional y viola la soberanía nacional, afirmó Santiago Nieto Castillo, Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación.

Señaló que las administraciones de Acción Nacional han convertido la seguridad en un pretexto recurrente para promover la injerencia extranjera, buscando en el exterior el auxilio que sus autoridades han sido incapaces de brindar a la ciudadanía.

Detalló que el Ejecutivo estatal incurrió en omisiones de procedimiento y entregó información inexacta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al calificar el proyecto como un "acto protocolario" y negar que involucrara materia de seguridad.

Explicó que la instalación de una academia de formación policial constituye inherentemente un asunto de seguridad nacional que requería la aprobación obligatoria del Grupo de Alto Nivel en Materia de Seguridad (Gansec).

Con esta omisión, dijo, el Gobierno local contravino el marco normativo del Entendimiento Bicentenario y el precepto constitucional que prohíbe a las entidades federativas convenir de forma directa con gobiernos o agencias internacionales.

Al abordar el trasfondo político, Nieto Castilo criticó la postura "aspiracionista" del panismo en Querétaro, acusando a sus gobiernos de desestimar el trabajo de las instituciones mexicanas.

Sostuvo que resulta contradictorio que dirigentes y funcionarios acudan a Europa durante el arranque del proceso electoral para plantear su línea política y solicitar ayuda externa.

A su juicio, este comportamiento confirma la incapacidad del PAN para asumir sus responsabilidades de gobierno, repitiendo esquemas de subordinación previamente vistos en entidades como Chihuahua.

Enfatizó que el Gobierno de México no se opone a la cooperación internacional, siempre que esta se ejerza bajo esquemas de soberanía, legalidad y autodeterminación, y no desde la sumisión.

Llamó al gobernador a conducirse con transparencia, respetar los protocolos de las instancias federales y no pretender engañar a la ciudadanía ni a la presidente de la República.