Acumulación de basura preocupa a los habitantes de Buenavista, Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 19:05:16

Buenavista, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- En La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán, se recrudece el tema de la recolección de basura, y en cada esquina existen tiraderos de desechos, denunció Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia.

Indicó que este lunes, día de inicio de ciclo escolar, afuera de algunas escuelas de educación básica se acumularon decenas de bolsas de plástico con basura, situación que, dijo, es un riesgo de salud colectivo, pero principalmente para los infantes.

El jefe de tenencia de La Ruana señaló que pasan semanas enteras sin que el servicio de recolección pase por la localidad, problema que, apuntó, se registra desde hace casi un año.

"Hemos solicitado infinidad de veces que el municipio ponga atención a esta problemática, y simplemente el municipio no atiende o hace caso omiso, no les interesa resolver, pareciera que no les importa la situación de salud que se deriva", comentó Mora Chávez, quien recordó que la población se ve en la necesidad de quemar los desechos a cielo abierto.

Demandó que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto para garantizar un entorno limpio y seguro para la población. Indicó que no es la única población de Buenavista que tiene la problemática de falta de recolección de basura.