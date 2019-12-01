Acuerdos clave ponen fin a manifestaciones: Sindicato de Salud de Michoacán asegura pago de bonos y avance en estabilización laboral para 2026

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Trabajadores sindicalizados de sector salud de Michoacán levantaron el plantón que mantenían en dependencias estatales y el Congreso del Estado, después de que llegaran a acuerdos con autoridades.

Al respecto , Josefina Molina Ponce, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de Salud, comentó que este martes sostuvieron una reunión donde se contó con la presencia del coordinador de IMSS Bienestar, el Secretario de Salud y diputados locales de la Comisión de Salud, apuntó que entre los compromisos adquiridos se garantiza el pago de prestaciones pendientes.

"Dos prestaciones que le faltaba al personal formalizado, 2014, 2015 y 2016, como son el pago del bono navideño y la inclusión del ciclo del FONAC al personal formalizado 2016. Otro avance que se nos prometió es ir avanzando con el presupuesto 2026, destinar un recurso para el pago de prestaciones al personal precario", indicó la representante sindical.

Molina Ponce, señaló que, si bien se logró un avance importante, la gestión de nuevas contrataciones deberá esperar.

"Con el programa de dignificación laboral con los escalafones que se llevarán a cabo, desgraciadamente, el ejercicio fiscal ya se cerró. Entonces eso sería a partir del mes de enero, sentarnos otra vez en una mesa de diálogo, entregar nuestra vacancia y que se autoricen y poder ingresar a los hijos de los trabajadores jubilados", detalló en entrevista afuera del Congreso local.

El sindicato expresó que estos acuerdos representan un voto de confianza. La dirigencia sindical ofreció una disculpa a la ciudadanía por las molestias causadas por los bloqueos, enfatizando que la acción fue necesaria para asegurar el cumplimiento de promesas electorales.