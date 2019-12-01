Acude Policía Morelia a la 15ª Cumbre de Seguridad México 2025: “Seguridad para la prosperidad”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 22:34:21
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2025.- Policía Morelia participó en la 15ª Cumbre de Seguridad, México 2025, bajo el lema “Seguridad para la prosperidad”, con la finalidad de fortalecer la coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno, además de conocer las nuevas estrategias en seguridad.

En su participación, el Comisionado Municipal de Seguridad, José Pablo Alarcón Olmedo, indicó que es de suma importancia que se dote de más recursos a los municipios para fortalecer distintas áreas de las policías locales.

En el evento, también participaron la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, y la senadora Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional en el Senado de la República, quienes consideraron en que es necesaria la cooperación institucional para garantizar la seguridad en todo el país.

Los secretarios de seguridad de Jalisco, Coahuila, Querétaro y Colima compartieron con los asistentes experiencias exitosas con la implementación de estrategias de prevención, profesionalización policial y transformación digital para mejorar las capacidades locales de atención y respuesta.

 

 

 

 

