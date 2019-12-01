Acude Mauricio Kuri a clausura de Cursos para el Autoempleo en el municipio de San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, a 4 de sptiembre de 2025.- Con la finalidad de acercar las herramientas necesarias para el crecimiento de las familias, el gobernador, Mauricio Kuri González, asistió a la clausura de Cursos para el Autoempleo en el municipio de San Juan del Río, con los cuales se brindaron capacitaciones a cerca de mil mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, a través de 41 talleres en toda la entidad.

En su oportunidad, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, aseguró que con estos cursos se busca no solamente enseñar un oficio, sino también crear comunidad. Asimismo, agradeció a las 481 mujeres sanjuanenses que confiaron en la administración estatal y se acercaron para continuar su preparación.

“Cuando una mujer se toma de la mano de otra mujer, sabe que ya no está transitando sola; pero cuando muchas mujeres nos tomamos de la mano, ahí, cuidado, porque entonces sabemos que podemos hacer una revolución positiva… Hoy nos vamos a desempolvar, vamos a emprender, y vamos a llegar al siguiente nivel con todas ustedes”, expresó.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, reconoció el esfuerzo por parte de las presentes, para continuar con su preparación y consolidar su emprendimiento en beneficio de sus familias sanjuanenses.

Durante su intervención, la beneficiaria, María Fernada Ledesma Martínez, agradeció el apoyo por parte del Gobernador, para el impulso del autoempleo, así como para recuperar la confianza en ellas mismas y fortalecer el desarrollo familiar.

“Quiero agradecerle por creer en las mujeres, porque gracias a usted, hoy tenemos nosotros, una manera de generar ingresos, de apoyar a nuestras familias, por creer en nuestras capacidades, gracias a usted desarrollamos nuestras actividades”, señaló.

Por último, el senador, Agustín Dorantes celebró que se realicen estas actividades a favor de las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. De la misma forma, reconoció la labor del mandatario estatal, para dar resultados en beneficio de las y los queretanos.