Acude Car Herrera a Concierto Navideño de Plan Vida en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de compartir el espíritu previo a la Navidad con las personas adultas mayores y sus familias, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, asistió al XXIII Concierto Navideño de Plan Vida que se efectuó en el Teatro Metropolitano del Querétaro Centro de Congresos.

La procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores, Paola Fernández Trejo comentó que se trata de una actividad que fomenta las tradiciones, la sana convivencia y una vida digna, asimismo agradeció al coro por compartir su talento y el entusiasmo de la orquesta juvenil por sumarse a esta causa.

“Gracias a todas las personas que vinieron a ver a sus familiares, que participan en el escenario, esta es la oportunidad para que atestigüen el trabajo que hay detrás de cada clase, baile y lo que representa tener una vejez saludable sin depresiones en casa”, dijo.

En este concierto se interpretó el programa artístico musical navideño de John Lee que incluyó melodías como Noche paz, Vino en amor, Bendición, Estrella de esplendor y Bienvenido al mundo, entre otras. La dirección del coro estuvo a cargo de la pianista Gabriela Ochoa Flores; y en la dirección de orquesta estuvo el maestro Andrés Longinos Ochoa.