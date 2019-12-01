Activan Alerta Amber por desaparición de 6 niños tras multihomicidio en Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 08:28:54

Centla, Tabasco, a 8 de septiembre 2025.- Autoridades del estado de Tabasco activaron la Alerta Amber, ante la desaparición de seis menores de edad, que fueron vistos por última vez tras un multihomicidio en la ranchería Cañaveralito, perteneciente al municipio de Centla.

Además, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas indicó que el principal sospechoso del secuestro de los menores es un hombre identificado como Narciso “N”, quien presuntamente sería el autor de la masacre.

Los menores responden a los nombres de Eliza Sofía, de 1 año; María Guadalupe, de 6 años; Reyna y Jesús Reyes Vasconcelos, de 5 y 4 años, así como Jesús Guadalupe y Estrella Vasconcelos López, de 7 y 16 años, respectivamente.

Según autoridades locales, el presunto asesino, conocido como “El Chicho”, ultimó a cuatro personas por “conflictos familiares” y después se dio a la fuga, pero se llevó contra su voluntad a los niños y el adolescente.

Las autoridades han llamado a que quienes puedan aportar información sobre su paradero, se comuniquen al número 9933 13 65 50 extensión 4210, o al correo electrónico alertaamber@fiscaliatabasco.gob.mx.