Activan Alerta Amber por desaparición de 6 niños tras multihomicidio en Tabasco

Activan Alerta Amber por desaparición de 6 niños tras multihomicidio en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 08:28:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Centla, Tabasco, a 8 de septiembre 2025.- Autoridades del estado de Tabasco activaron la Alerta Amber, ante la desaparición de seis menores de edad, que fueron vistos por última vez tras un multihomicidio en la ranchería Cañaveralito, perteneciente al municipio de Centla.

Además, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas indicó que el principal sospechoso del secuestro de los menores es un hombre identificado como Narciso “N”, quien presuntamente sería el autor de la masacre.

Los menores responden a los nombres de Eliza Sofía, de 1 año; María Guadalupe, de 6 años; Reyna y Jesús Reyes Vasconcelos, de 5 y 4 años, así como Jesús Guadalupe y Estrella Vasconcelos López, de 7 y 16 años, respectivamente.

Según autoridades locales, el presunto asesino, conocido como “El Chicho”, ultimó a cuatro personas por “conflictos familiares” y después se dio a la fuga, pero se llevó contra su voluntad a los niños y el adolescente.

Las autoridades han llamado a que quienes puedan aportar información sobre su paradero, se comuniquen al número 9933 13 65 50 extensión 4210, o al correo electrónico alertaamber@fiscaliatabasco.gob.mx.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran más de 800 dosis de estupefacientes y detienen a una persona en Morelia, Michoacán 
Deja hombre a una mujer sin vida dentro de una habitación de un motel en la CDMX
Caen 18 presuntos vendedores de sustancias ilícitas en CDMX; 6 cuentan con antecedentes
Vuelca camión de pasajeros en la carretera Morelia-Zacapu; hay heridos
Más información de la categoria
Golpe multimillonario al crimen: aseguran 21 toneladas de estupefacientes y destruyen laboratorios clandestinos en Durango
Sheinbaum habla sobre operativo contra red de huachicol fiscal
Activan Alerta Amber por desaparición de 6 niños tras multihomicidio en Tabasco
En discusión, hombre quita la vida a su expareja frente a sus hijos y exsuegro en Hidalgo
Comentarios