Activa Ayuntamiento de Quiroga la Semana Deportiva 2025 con más de 10 días de competencias y actividades familiares

Quiroga, Michoacán, a 14 de noviembre 2025.– Con un enfoque plenamente orientado a fortalecer el desarrollo físico, emocional y social de la niñez y juventud quiroguense, el Ayuntamiento de Quiroga anunció el arranque de la Semana Deportiva 2025, una jornada de diez días que reunirá a cientos de niñas, niños, adolescentes y familias en torno a actividades deportivas, recreativas y formativas.

Durante en rueda de prensa, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la presentación acompañada del regidor de Deportes, José Juan Landa Servín, y del profesor Dante Alberto Bucio, integrante del Consejo Municipal del Deporte, quienes destacaron que esta iniciativa nace del compromiso permanente del municipio por impulsar hábitos sanos, alejar a la juventud de conductas de riesgo y promover espacios seguros de convivencia.

“Seguimos impulsando la parte del deporte, y hemos dicho desde el primer día que todos los vicios que podamos tener en Quiroga se van a atacar con campañas preventivas. Cuando hablamos de prevención, hablamos de dar herramientas necesarias a las nuevas generaciones y también a quienes ya estamos más avanzados”, expresó la alcaldesa al reconocer el esfuerzo del Consejo Municipal del Deporte, “quienes hacen esta labor por verdadera vocación”.

Acto seguido, se dio a conocer que a partir del 15 de noviembre, dará inicio oficialmente la Semana Deportiva 2025, con actividades que se desarrollarán hasta el 25 de noviembre en diversas sedes del municipio.

A lo cual, el regidor José Juan Landa destacó que este proyecto “nace del trabajo conjunto entre el Consejo Municipal del Deporte, el Ayuntamiento y, principalmente, los deportistas de Quiroga”, recalcando que el objetivo es aprovechar al máximo los espacios disponibles y promover un uso ordenado y recreativo de las instalaciones.

Durante la Semana Deportiva 2025 se desarrollarán torneos de fútbol y voleibol en categorías infantiles, juveniles y libres, además de un torneo de ajedrez dividido en sub 12, sub 15 y libre. Asimismo, se llevará a cabo el Torneo de Voleibol de Playa en la Unidad Deportiva.

El lunes 17 se realizará una rodada ciclista a las 5:00 p.m., con un recorrido tanto dentro como fuera de la cabecera municipal, seguida de un desfile de inauguración y acto oficial con la presencia de ligas y clubes deportivos.

A estas actividades se suma la carrera atlética infantil, abierta a partir de los 4 años, y la carrera de campo traviesa de 5 km y 10 km en categorías libre, máster y veteranos, para culminar la jornada el 25 de noviembre con una súper clase de zumba en el Auditorio Municipal, realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que, se invita a todas las participantes a portar playera naranja como símbolo de apoyo y sensibilización.

Aunado a ello, se destacó que todas las inscripciones tendrán un componente solidario, ya que cada participante deberá adquirir un boleto para la rifa que permitirá avanzar en la rehabilitación del Auditorio Municipal, una necesidad prioritaria para la comunidad deportiva.

Por ende, la meta es vender 1,500 boletos en beneficio del auditorio y es, por ello, que las inscripciones son para niñas y niños de 3º pesos y adultos con un costo de 50 pesos, quienes también podrán participar en la rifa con premios de un iPhone, audífonos, balones, termos, prendas deportivas y más.

“La premiación de los eventos consistirá en material deportivo, playeras especiales, mochilas y aparatos electrónicos, buscando que cada torneo deje herramientas útiles para el trabajo de entrenadores y atletas”, señaló el regidor.

Al tiempo que se destacó que las convocatorias oficiales se estarán difundiendo en las páginas institucionales, ya que las inscripciones estarán disponibles a partir del lunes 17, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las oficinas de Regidores del Ayuntamiento.