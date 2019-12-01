Acontecimientos recientes no deben convertirse en el único referente para valorar la realidad del Zitácuaro: Juan Antonio Ixtláhuac

Zitácuaro, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Derivado de los acontecimientos registrados en la región Oriente de Michoacán, el presidente municipal, Lic. Juan Antonio Ixtláhuac, señaló en entrevista con medios de comunicación que Zitácuaro enfrenta grandes desafíos, los cuales deben atenderse con responsabilidad, coordinación institucional y absoluta determinación.

El alcalde expresó que Zitácuaro atraviesa una etapa de grandes oportunidades, con proyectos de impacto histórico y una perspectiva de crecimiento económico y social que involucra a toda la región. En ese sentido, sostuvo que los acontecimientos recientes no deben convertirse en el único referente para valorar la realidad del municipio ni opacar los esfuerzos y avances que se han construido desde la sociedad y el gobierno.

El edil zitacuarense reconoció la importancia de actuar con responsabilidad ante los hechos recientes y destacó que la seguridad requiere una estrategia permanente, coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y resultados que se traduzcan en tranquilidad para la población.

Asimismo, hizo referencia a los señalamientos de actores externos al municipio que, desde su perspectiva, buscan instalar una falsa narrativa de Zitácuaro, con absoluta mezquindad y con fines políticos. Al respecto, señaló que la realidad de la Heroica debe analizarse de manera integral y no únicamente a partir de coyunturas. Afirmó que existen condiciones, proyectos y oportunidades que permiten mantener una visión de crecimiento y desarrollo para el municipio.

Finalmente, sostuvo que Zitácuaro tiene el potencial para consolidarse como el principal eje económico y social de la región Oriente de Michoacán, una meta que exige mantener el rumbo, fortalecer las instituciones y trabajar de manera conjunta. Señaló que los desafíos actuales no deben detener la construcción del futuro que la ciudadanía merece y que el compromiso del Gobierno Municipal es continuar trabajando para alcanzar esa visión.