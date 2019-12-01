Acompaña Gobierno de Querétaro Caravana de Migrantes 2025

Laredo Texas, 17 de diciembre del 2025.- Esta madrugada salió la edición número 20 de caravana de las y los paisanos que vienen de regreso al estado de Querétaro y a otros estados del país confirmó Francisco Ramírez Santana, coordinador de Protección Civil del municipio de Querétaro.

“Se realizó un operativo muy coordinado y ordenado para poderlos acompañar y asistir, y sobretodo hacerles saber que en Querétaro lo recibimos con los brazos abiertos; el presidente municipal, Felifer Macías dispuso esta estrategia para poder estar en compañía para que puedan venir a visitar a sus familias con total tranquilidad”.

Recordó que la organización “Migrantes en Caravana” realizó previamente el registro por lo que son 2 mil 500 vehículos los que estarán llegando a territorio mexicano en las próximas horas.

“Por la mañana, platicábamos con los organizadores de toda la caravana y son aproximadamente 2 mil 500 vehículos los que vienen con su familia para visitar a sus familiares en diferentes estados del país, pero para Querétaro se tuvo el registro de alrededor de 250 familias que estarán regresando a visitar a todos sus con nacionales”.

Este operativo, dijo, es una estrategia bilateral con Gobierno del Estado, a través del secretario de gobierno, Eric Gudiño Torres, quien acompañó durante estos días, así como la coordinación estatal de Protección Civil, Policía Estatal, cuerpos de emergencia, Bomberos y por parte del municipio de Querétaro, la Coordinación de Protección Civil”.

Detalló que los cuerpos de emergencia y de seguridad estarán en todo momento acompañando a las familias por alguna situación que pudiera presentarse mecánicamente con alguna de las unidades.

“Ayer estuvimos platicando con las familias que regresan a nuestro país y les estuvimos haciendo varias recomendaciones para cuando estén en camino, además se dispuso de un grupo de WattsApp para que con independencia de que puedan llamar al 9-1-1, nos indiquen sobre alguna situación que pudiera presentarse”.

Recordó que el punto de salida fue de La Arena, en Laredo Texas a las 3:00 horas y adelantó que no una hora de llegada específico porque se están contemplando las paradas a comer y al baño”.