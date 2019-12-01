Acerca atención municipal a la zona norte de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de julio de 2026.- Como parte de las acciones para apoyar a las familias queretanas durante la etapa de construcción del tren México–Querétaro en su tramo de Boulevard Bernardo Quintana, el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, anunció la apertura de un nuevo Centro de Atención Municipal en BLOQUE, con el objetivo de acercar los principales trámites y servicios municipales a las y los habitantes de la zona norte de la ciudad.

“Cada acción cuenta. Todo lo que estamos haciendo tiene un solo objetivo, ayudarte a reducir los tiempos de traslado y acompañarte durante esta etapa de la obra federal del tren México-Querétaro, en su tramo Bernardo Quintana. Hagamos equipo, planeemos nuestros traslados, mantengámonos informados y pongamos cada quien de nuestra parte para que esta etapa sea lo más ágil posible para todas y todos. Querétaro, con orden”.

Explicó que este nuevo espacio permitirá a las y los ciudadanos realizar diversos trámites municipales sin necesidad de trasladarse hasta Centro Cívico, lo que facilitará la atención a la población de esa zona de la ciudad y contribuirá a reducir la carga vehicular en Boulevard Bernardo Quintana.

Destacó que esta medida forma parte de la estrategia del Municipio para acompañar a la ciudadanía durante el desarrollo de la obra federal, mediante acciones que faciliten la movilidad y acerquen los servicios públicos a donde más se necesitan.