Acciones de la Comisión Carrera Judicial, base para una justicia más profesional y más eficiente

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- La Comisión de Carrera Judicial del Órgano

de Administración Judicial, fortaleció durante el 2025, el sistema de profesionalización como base para garantizar una justicia de calidad, más cercana, más eficiente y más profesional. Su labor se centró en vigilar que la integración de los órganos jurisdiccionales se realizara conforme a procesos transparentes, claros y observando los principios de excelencia, mérito, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género.

Instalada el 2 de octubre de 2025, la Comisión integrada por la magistrada Mayra Xiomara, quien la preside, así como por Gustavo Adolfo Mendoza García y el licenciado Omar Alexandro Negrón Villafán, celebró 12 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. En este periodo se realizaron los movimientos necesarios para integrar las 8 nuevas Salas Colegiadas Civiles, las 8 Salas Unitarias Penales y las oficinas administrativas, agotando las reservas disponibles y garantizando perfiles con sólida formación jurídica, experiencia judicial y compromiso con la perspectiva de género y la justicia social.

Con estas acciones, la Comisión consolidó un sistema de carrera judicial que privilegia el desarrollo progresivo y la permanencia basada en el desempeño y la excelencia profesional.

Por otro lado, el 28 de octubre de 2025 se creó el Comité Académico de Evaluación de la Comisión de Carrera Judicial, órgano responsable de supervisar los exámenes de oposición y garantizar procesos transparentes, imparciales y técnicamente sólidos en los concursos de carrera judicial.

Durante el periodo se desarrollaron dos cursos de formación inicial, con un total de 545 horas de capacitación para 58 personas aspirantes a secretarías de acuerdos y secretarías proyectistas en materias civil, familiar y mercantil. Asimismo, se emitieron convocatorias para dos concursos de carrera judicial, de los cuales 47 personas se integraron a la reserva.

Como hecho relevante, por primera vez se realizó una ceremonia pública de entrega de diplomas y reconocimientos a las y los participantes, en la que también se otorgaron 11 Certificados de Facilitadores Especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y 1 en materia penal, dignificando la formación judicial y fortaleciendo capacidades estratégicas.

El próximo jueves 19 de febrero el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, rendirá su primer Informe de Actividades, en el que dará a conocer detalles. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales del Poder Judicial de Michoacán.