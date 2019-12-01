Acción Nacional fortalece la democracia al abrir sus puertas a la participación ciudadana: Armando Tejeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:15:01

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) es un instrumento al servicio de la ciudadanía y debe seguir siéndolo, afirmó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el PAN.

Al anunciar la apertura del instituto político a la participación libre de ciudadanos como candidatos, Tejeda Cid señaló que esta decisión marca un parteaguas para fortalecer la democracia interna y devolver el poder real a la gente.

“La ciudadanía quiere participar, quiere tener voz y voto, e influir directamente en las decisiones del partido y del país. Con esta renovación iniciamos los procedimientos para que mexicanos de todos los rincones puedan ser protagonistas. Es una nueva era en la que los ciudadanos mandan”, enfatizó.

El legislador explicó que esta transformación busca integrar a todos los sectores de la sociedad con el objetivo de enfrentar los grandes retos nacionales, entre ellos erradicar la narcopolítica de los procesos electorales y fortalecer la defensa de las instituciones democráticas.

“Acción Nacional se abre e invita a participar a todos los ciudadanos: jóvenes, enfermeros, mineros, agricultores, profesionistas y trabajadores. Esto no ocurría desde hace muchos años. Es un cambio radical que permite a la gente no solo participar, sino también ser votada”, añadió.

Este proceso surge tras meses de reflexión colectiva que involucró a ciudadanos, militantes y estudiantes, con la finalidad de construir un partido más cercano a la gente y a las nuevas generaciones.

Finalmente, Tejeda Cid extendió una invitación abierta:

“A todas y todos los que creen en un México libre y próspero: esta es su casa. Juntos escribiremos una nueva historia”.