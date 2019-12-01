Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 18:45:01

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- Acción Nacional es la única alternativa para rescatar a Michoacán de los malos gobiernos de Morena, pues basta con analizar indicadores que demuestran que los municipios gobernados por el PAN son ejemplo de Buenos Gobiernos.

Así lo aseguró Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional, al afirmar que las y los michoacanos tienen en el PAN la mejor opción para darle el rumbo adecuado que merece el estado, siempre buscando el desarrollo integral de todos los sectores sociales.

"Es claro que mientras Morena es sinónimo de malos gobiernos en Michoacán, las administraciones municipales del PAN son ejemplo de Buenos Gobiernos; indicadores y mediciones en cualquier rubro así lo demuestran", señaló.

Quintana Martínez advirtió que Acción Nacional cuenta con un ejército de mujeres y hombres comprometidos con pintar de azul a Michoacán en el 2027, priorizando siempre la defensa de la familia, la patria y la libertad.

"La administración municipal de Morelia, encabezada por nuestro compañero Alfonso Martínez Alcázar, es el claro ejemplo de un buen gobierno, por lo que él, desde su encargo como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia en Michoacán, realiza importantes esfuerzos para que los perfiles, tanto de mujeres como de hombres, rescaten a Michoacán en el 2027", precisó Quintana Martínez.