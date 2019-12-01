Acción Nacional de Querétaro respalda el orden, el diálogo y la legalidad

Querétaro, Querétaro, a 7 de diciembre de 2025.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, señaló que los hechos ocurridos este fin de semana con un grupo reducido de artesanos son un claro ejemplo de la provocación que una organización política pretende sembrar en el estado, y resaltó que Querétaro se ha caracterizado por la paz, el orden y el respeto a la ley, por lo que cualquier intento por desestabilizar esta convivencia debe ser señalado con claridad.

Recordó que las y los artesanos, así como comerciantes ambulantes, han recibido desde hace meses las condiciones necesarias para vender sus productos en un entorno de competitividad, pero cumpliendo las normativas vigentes y, hasta ahora, más de 200 comerciantes han aceptado trabajar de manera ordenada y sumarse al proyecto por un Querétaro ordenado, mientras que alrededor de 50 personas persisten en no hacerlo. “Por eso me atrevo a afirmar que este grupo tiene intenciones claras de manipular y provocar para politizar un tema que debería resolverse con responsabilidad”, expresó.

El Dirigente también indicó que este tipo de actos buscan generar confrontación mediática más que defender una causa legítima, eso sin contar que al resistirse a cumplir el reglamento e insistir en vender en Plaza de Armas y en el andador 5 de Mayo, estas personas incurren en competencia desleal con sus propios compañeros artesanos, quienes sí están respetando las reglas y ocupando los puntos designados por la autoridad.

Finalmente, reiteró que en ningún momento se aseguraron sus pertenencias de manera arbitraria, pues se siguió un proceso formal en el que incluso se entregó una notificación por escrito para retirarse dos días antes. “Aun así, cuando llegó el momento de asegurar la mercancía, respondieron inmediatamente violentos con agresiones y golpes a inspectores, esto debido a una clara motivación política cuyo origen está plenamente identificado”, señaló. Ante ello, Martín Arango reafirmó que Acción Nacional respaldará siempre el orden, la legalidad y a quienes deciden trabajar de manera responsable por el bien de Querétaro.