Abuchean a Noroña durante Congreso Nacional del PT; "No lo merezco", dice

Ciudad de México, a 26 de abril de 2025.- El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, fue recibido entre abucheos durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo (PT), celebrado en Expo Reforma, en Ciudad de México.

Al grito de “Fuera”, "¡Que se afilie, que se afilie!", el legislador fue abucheado por la militancia del PT, quienes expresaron su descontento con su reciente afiliación a Morena.

Durante su intervención, Noroña destacó la importancia de la unidad entre Morena, PT y el Partido Verde, afirmando que todos forman parte de un mismo movimiento. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por los asistentes, quienes lo interrumpieron con gritos.

Ante la situación, el senador decidió abandonar el evento, señalando que su presencia no era bienvenida.

"no voy a compaginar ninguna política de sectarismo, así es, si mi presencia aquí no es bienvenida, me retiro. Muchas gracias, compañeros”, dijo.

Después, a través de sus redes sociales, Fernández Noroña lamentó lo ocurrido y calificó los abucheos como "profundamente injustos" y dijo que no los merecía. Además, anunció que tomaría distancia del PT, aunque aseguró que continuará promoviendo la unidad por convicción.