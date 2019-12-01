Abuchean a David Monreal durante evento de Sheinbaum en Zacatecas

Sombrerete, Zacatecas, 28 de marzo de 2026.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal, fue abucheado durante un evento público realizado en el municipio de Sombrerete, al que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum para la presentación del denominado Plan Frijol.

El incidente ocurrió en medio de la visita oficial de la mandataria federal, donde se dieron a conocer acciones relacionadas con el impulso a la producción agrícola en la entidad. Sin embargo, la reacción de parte del público hacia el gobernador marcó el desarrollo del evento, en donde hubo gritos en contra "¡Fuera, fuera! ¡Mentiroso!".

Este episodio se da en un momento político relevante para Zacatecas, donde ya se perfila la disputa interna dentro de Morena rumbo a la elección de 2027. Las recientes reglas antinepotismo al interior del partido han limitado la posibilidad de que otro integrante de la familia Monreal sea postulado como candidato a la gubernatura.

Dicha situación ha reconfigurado el escenario político local, abriendo espacio para que distintos grupos al interior de Morena comiencen a posicionarse en la contienda por la sucesión estatal.