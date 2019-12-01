Abril, último mes para pagar refrendo vehicular sin multas ni recargos: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2026.- El plazo para cumplir con el pago de refrendo vehicular 2026 es el 30 de abril, informó el tesorero estatal, Luis Navarro, quien dio a conocer que durante el primer trimestre del año se registraron 932 mil 373 operaciones por dicho concepto, equivalentes a mil 105 millones 867 mil 777 pesos.

Reconoció el esfuerzo de la ciudadanía, derivado principalmente de la confianza en la aplicación de los recursos públicos por parte de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, traducidos en obras, acciones y políticas de impacto social.

También influyen la facilidad y la rapidez del pago en línea, el cual se puede realizar con tarjeta de crédito o nómina, a través de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, la cual es confiable y transparente, explicó el secretario, tras señalar que cada peso que ingresa a la Secretaría de Finanzas y Administración, se destina a acciones de bienestar en favor de la entidad y sus habitantes.

Por su parte, el director general del Servicio de Administración Tributaria (Satmich), Salvador Juárez Álvarez, mencionó que las oficinas y ventanillas de Recaudación, establecidas en toda la geografía michoacana, son otra alternativa para cumplir con el pago de refrendo vehicular, igual mediante tarjeta de crédito o débito.

Expuso que, tanto en la plataforma digital como en las oficinas y ventanillas de Recaudación, es posible generar una orden de pago para realizar la operación en efectivo en sucursales bancarias, centros comerciales o tiendas de conveniencia. Para ello, señaló que solo se requieren el número de placa y el Número de Identificación Vehicular (NIV) o de serie, los cuales pueden consultarse en la tarjeta de circulación.