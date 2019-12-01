Abre sus puertas la FGE de Michoacán a universitarios interesados en conocer el funcionamiento interno de la institución

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- Con la intención de acercar a las y los estudiantes al ejercicio real de la procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió sus puertas a universitarios interesados en conocer de primera mano el funcionamiento interno de la institución.

La actividad, coordinada por la Unidad de Seguimiento Institucional, reunió a 121 alumnos, 91 de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y 30 del Instituto Tecnológico Osmar Campus Morelia. La visita formó parte de un ejercicio académico diseñado para complementar su formación teórica con experiencias prácticas.

Durante el recorrido, las y los estudiantes accedieron a distintas áreas clave de la Fiscalía. En la Unidad de Criminalística se les explicó el proceso de intervención en escenas; mientras que en Balística y Lofoscopía conocieron técnicas fundamentales para el análisis de evidencia en investigaciones delictivas.

Asimismo, visitaron el Servicio Médico Forense, donde se les detallaron los procedimientos periciales desde una perspectiva técnico-legal. También recorrieron la Unidad de Control de Internamiento, en la que se abordaron los protocolos aplicados en detenciones, destacando la importancia del respeto a los derechos humanos.

La jornada concluyó con una charla impartida por la Policía Cibernética, enfocada en los riesgos más comunes en el entorno digital y las medidas preventivas que pueden adoptar los usuarios.

Con este tipo de iniciativas, la FGE busca fortalecer la vinculación con instituciones educativas y contribuir a la formación de profesionistas con una comprensión más amplia y práctica del sistema de justicia.