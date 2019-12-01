Abraham Espinoza Villa rinde su Segundo Informe de Actividades en Buenavista

Buenavista, Michoacán a 10 de octubre de 2026. – El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas en un encuentro con familias de su distrito celebrado en Buenavista, donde destacó la importancia de rendir cuentas con claridad y a dar la cara ante la ciudadanía.

El legislador recordó que detrás de cada apoyo y de cada propuesta hay una necesidad que alguien le hizo llegar, una persona que dedicó tiempo a buscarlo, a explicar su situación y a pedir que la escucharan. "A esa persona le debemos una respuesta", afirmó.

Destacó que durante este segundo año de trabajo legislativo presentó 25 iniciativas, muchas de ellas concentradas en el ámbito de la salud. Señaló que le preocupa que las familias encuentren atención a tiempo y que la prevención tenga mayor presencia en las decisiones públicas, por lo que propuso ampliar la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano para incluir también a los niños.

En materia de prevención, el legislador informó que también impulsó una propuesta de atención psicológica preventiva dentro de las escuelas, con el propósito de que las dificultades de niñas, niños y adolescentes puedan detectarse desde las primeras señales y reciban acompañamiento oportuno, en lugar de atenderse cuando ya han afectado profundamente su vida.

Espinoza Villa subrayó la propuesta que busca que tengan vigencia permanente y que una persona pueda seguir utilizando su documento, siempre que sea legible y cumpla con los requisitos correspondientes, sin tener que pagar por uno nuevo solamente por su fecha de expedición.

El diputado dedicó un apartado especial de su informe a su labor como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, a la que se turnaron 98 asuntos, con 28 dictámenes aprobados por el Pleno y ocho más quedaron aprobados en comisión, pendientes de continuar su trámite. Entre los temas abordados mencionó el cáncer infantil y la enfermedad renal, para los cuales se mantuvo diálogo con instituciones de salud y especialistas, cuya experiencia permite entender mejor lo que hace falta y cómo contribuir desde el Congreso.

"A quienes hoy nos acompañan, gracias por su confianza. Tenemos avances que compartir y trabajo que debemos continuar. Lo haremos con la misma responsabilidad con la que asumimos este encargo", concluyó.