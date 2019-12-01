Abraham Espinoza Villa propone red de centros de acopio de aceite vegetal usado en municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán a 15 de octubre de 2026.– El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en Michoacán, con el objetivo de regular el aceite vegetal usado que se genera en hogares, fondas, restaurantes y comedores, y evitar que termine en el drenaje contaminando tuberías, suelos y cuerpos de agua.

El diputado explicó que cada día se cocina con aceite y que, cuando termina en el fregadero, no desaparece: puede dañar las tuberías y llegar a los cuerpos de agua. Señaló que se trata de un problema que no siempre vemos, pero que está presente en miles de cocinas de Michoacán, que al ser desechado general contaminación.

Para dimensionar el reto, Espinoza Villa citó el Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2021-2027, según el cual se generan más de cuatro mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y solamente el veinte por ciento se dispone en rellenos sanitarios.

"No es una cifra exclusiva del aceite: es la muestra de cuánto nos falta por hacer", apuntó, y advirtió que un litro de aceite usado puede afectar miles de litros de agua, además de contribuir a obstrucciones, gastos de mantenimiento y problemas en temporada de lluvias.

La iniciativa propone reconocer expresamente el aceite vegetal usado de los establecimientos que preparan alimentos como un residuo sujeto a regulación, por medio de la creación de centros de acopio para facilitar su recolección, transporte y aprovechamiento en cada uno de los 113 municipios del estado.

El diputado aclaró que la medida no deja toda la responsabilidad a los ayuntamientos, pues la reforma contempla coordinación con la autoridad ambiental y convenios con empresas recicladotas, además de sujetar a planes de manejo a quienes generan grandes volúmenes de este residuo. "Es corresponsabilidad entre gobierno, negocios y sociedad", subrayó.