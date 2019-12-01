Abraham Espinoza presenta iniciativa pro adopción para mayores de edad en Michoacán

Morelia, Michoacán a 25 de febrero de 2026.– El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Adopción y el Código Familiar del Estado, a fin de incorporar la figura de la Adopción Voluntaria de Personas Mayores de Edad.

Acompañado en la tribuna del Congreso por familias michoacanas que viven esta realidad, el legislador subrayó que la propuesta busca subsanar un vacío legal que afecta a miles de hogares donde existen vínculos paterno-filiales de hecho, pero no así un reconocimiento jurídico.

"En Michoacán existen mujeres y hombres que asumieron la crianza de una niña, de un niño o de un adolescente cuando las circunstancias así lo exigieron. Personas que ejercieron, en los hechos, una maternidad o paternidad plena. Se formaron familias reales. Se consolidaron vínculos afectivos profundos. Sin embargo, jurídicamente no existe un mecanismo claro en nuestra legislación estatal que permita formalizar ese lazo cuando la persona ya es mayor de 18 años", expresó Espinoza Villa.

El diputado del PVEM detalló que la propuesta está cuidadosamente estructurada para garantizar la certeza jurídica y evitar posibles abusos. Entre los puntos medulares de la iniciativa destaca que debe existir consentimiento libre e informado de ambas partes (adoptante y adoptado), ratificado ante un juez, mediante un trámite de jurisdicción voluntaria ante un juez familiar, con formalidades claras y registro ante el Civil.

"Estamos hablando de brindar certeza jurídica a quienes ya son familia en la práctica. Esta reforma fortalece el derecho a la identidad, al nombre, a la filiación y al libre desarrollo de la personalidad", abundó el legislador.

En su mensaje, Abraham Espinoza agradeció el acompañamiento técnico del licenciado Salvador Cerda, cuyo trabajo en el análisis comparado y la estructuración jurídica, dijo, "han sido fundamentales para presentar una propuesta sólida, clara y jurídicamente sustentada".

Asimismo, dirigió un emotivo mensaje a las familias que presenciaron la sesión: "Su presencia le da sentido a este momento legislativo. Ustedes representan familias que han construido vínculos verdaderos a través del cuidado, del acompañamiento y de la responsabilidad. Gracias por confiar en este Congreso".

Finalmente, el diputado del PVEM hizo un llamado a sus compañeros legisladores para analizar la propuesta con apertura y responsabilidad social, recordando que otras entidades federativas ya cuentan con figuras similares que han demostrado viabilidad.

"Esta iniciativa representa una actualización necesaria de nuestra legislación familiar. Representa sensibilidad social con sustento jurídico. Representa un acto de justicia para quienes han construido familia desde el compromiso y el afecto", concluyó.