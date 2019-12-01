Abraham Espinoza presenta iniciativa para prohibir que niñas y niños viajen sin protección en motocicletas

Morelia, Michoacán a 29 de octubre de 2026. – “Hay una escena que lamentablemente todos hemos presenciado en cualquier avenida, calle o carretera de Michoacán y que, de tan repetida, parece que nos ha ganado la indiferencia: una motocicleta en movimiento, un adulto al frente y en la parte posterior un niño o una niña pequeña cuyos pies no alcanzan a apoyarse en los estribos, sosteniéndose únicamente de la ropa de quien conduce. Muchas veces sin casco, sin arneses y expuestos por completo a la inercia del vehículo”, denunció el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM) al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

El legislador explicó que la ley actual ya contempla en su artículo 107 que las motocicletas deben transportar personas conforme a su diseño y estructura de fabricación; sin embargo, en la práctica ese mandato se queda corto, pues no define qué significa exactamente esa conformidad, no establece un estándar verificable para la autoridad ni ofrece certeza para las familias.

“Es una norma sin contenido exigible. Nuestra propia legislación sí protege de manera clara a la niñez cuando viaja en automóvil, obligando el uso de asientos de seguridad para menores de seis años y el viaje en el asiento trasero para los menores de doce. Hoy, ante la ley, un menor está formalmente más protegido dentro de un coche que sobre una motocicleta, que es paradójicamente el vehículo más vulnerable y con menor protección ante cualquier siniestro vial. No podemos seguir tolerando esta desigualdad”, afirmó.

La iniciativa propone adicionar el artículo 107 Bis a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que precise que no podrá viajar en motocicleta quien no pueda sujetarse por sus propios medios ni alcanzar con los pies los estribos o reposapiés. Tratándose de niñas y niños menores de doce años, se establece una presunción razonable de incapacidad física.

Espinoza Villa señaló que entidades como Morelos ya han prohibido en sus legislaciones de movilidad el transporte de menores que no alcancen los estribos; la Ciudad de México lo contempla con firmeza en su Reglamento de Tránsito; y a nivel federal, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen en el mismo sentido que espera análisis en el Senado.

“Michoacán puede esperar a que la tendencia federal nos alcance, o podemos tomar la iniciativa y poner el bienestar de nuestra niñez a la vanguardia”, expresó.

El legislador reconoció que para miles de familias michoacanas la motocicleta es el medio de transporte diario y la herramienta principal de trabajo, por lo que resulta indispensable contar con reglas claras, homogéneas y objetivas en todo el territorio estatal, evitando que cada municipio o cada agente de tránsito aplique un criterio distinto en cada esquina.

“Casi siempre legislamos tarde: legislamos después del accidente, después de la tragedia, después del dolor de una familia que ya no tiene a quién preguntar por qué. Esta reforma busca que la ley, por una vez, llegue antes. Un niño o una niña no eligen subirse a una moto sin protección; no dimensionan el peligro. Esa responsabilidad recae enteramente en los adultos. Y cuando el criterio individual falla, es obligación del Estado fijar un suelo mínimo de protección. Una sociedad se mide, entre otras cosas, por el grado de protección que le exige a sus adultos para cuidar a los más indefensos”, concluyó.