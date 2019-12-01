Abraham Espinoza llama a fortalecer el Estado de Derecho ante advertencia de Macron sobre la crisis del orden global

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.– En respuesta a las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizadas durante el Foro Económico Mundial en Davos, donde advirtió sobre una era prolongada de inestabilidad y la normalización del conflicto, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, hizo un llamado a reforzar el compromiso de México y Michoacán con un orden basado en reglas, cooperación y respeto mutuo.

El legislador ecologista subrayó que el mensaje de Macron —quien instó a privilegiar “el respeto sobre la intimidación, el Estado de derecho sobre la brutalidad y la cooperación sobre la confrontación”— no es una retórica lejana, sino una advertencia con profundas implicaciones para la realidad nacional y local.

“Si el mundo se encamina hacia una etapa en la que las relaciones entre países se rigen por la fuerza, nuestra respuesta no puede ser la sumisión”, declaró Espinoza Villa. “Debe ser firme y sustentada en nuestros valores democráticos: la dignidad de la persona, el respeto a la soberanía, la cooperación y la justicia”.

El diputado destacó que estos principios deben traducirse en acciones concretas en Michoacán. “Estamos llamados a construir políticas públicas que no cedan ante la intimidación, ya sea interna o externa, y que promuevan la convivencia pacífica y la prosperidad de nuestras comunidades”, afirmó.

Espinoza Villa señaló que, frente a intereses que buscan imponer condiciones injustas, es fundamental defender el derecho de la ciudadanía a la seguridad, al trabajo digno, a la protección de su tierra y tradiciones, así como a un desarrollo equitativo. “En Michoacán hemos aprendido que solo mediante la cooperación, la participación comunitaria y el respeto a nuestras instituciones es posible enfrentar los grandes desafíos”, añadió.

Desde el Congreso del Estado, el representante del PVEM hizo un llamado a que el trabajo legislativo y las políticas públicas reflejen este espíritu. “Necesitamos una visión que fortalezca la legalidad, promueva la cooperación entre municipios y con la Federación, y rechace categóricamente cualquier forma de imposición por la fuerza o la intimidación”, expresó.

Finalmente, el diputado Abraham Espinoza Villa concluyó: “Un Michoacán fuerte no abandona sus valores frente a las presiones; los reafirma con acciones. Un México fuerte participa activamente en la construcción de un orden internacional que privilegie el respeto, la ley y la cooperación. Sigamos trabajando por un estado donde las decisiones públicas reflejen la dignidad de nuestra gente”.