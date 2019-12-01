Abierto, registro de Prepa Abierta: Gaby Molina 

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Gaby Molina invita a quienes no han estudiado la preparatoria o no han concluido sus estudios a aprovechar las dos opciones prácticas que ofrece el Gobierno de México: Prepa en Línea y los 186 planteles del sistema del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con opción de beca para quienes cumplan los requisitos.

Tras el anuncio del Gobierno de México de la apertura del registro, la presidenta de PAR:ES destacó que Prepa en Línea es una opción gratuita, con validez oficial y acompañamiento docente durante el proceso educativo. Este sistema permite concluir la preparatoria en aproximadamente dos años y está dirigido a personas de todas las edades. El registro está disponible en prepaenlinea.sep.gob.mx.

La exsecretaria de Educación explicó que el Bachillerato Nacional Margarita Maza cuenta con 186 planteles en el país y ofrece a las y los jóvenes una alternativa cercana a sus hogares, con énfasis en actividades culturales y deportivas. Las inscripciones continúan abiertas, incluso para quienes no encontraron lugar al inicio del ciclo escolar.

Gaby Molina recordó que las y los estudiantes menores de 25 años que cursan Prepa en Línea pueden acceder a la Beca Benito Juárez, al igual que quienes estudian en los planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, de acuerdo con los requisitos del programa.

Destacó que las preparatorias Margarita Maza, además de estar cerca de casa, hacen énfasis en la cultura y el deporte. Aunque el ciclo escolar haya iniciado pueden inscribirse y consultar los detalles en bnmm.sep.gob.mx.