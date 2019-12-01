Abierta la convocatoria para el programa Sueño Michoacano: Semigrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 19:05:47

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) informa que ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en el programa Sueño Michoacano, una estrategia orientada a impulsar proyectos productivos de personas migrantes michoacanas y sus familias.

A través de esta iniciativa, se busca fortalecer el desarrollo económico en las comunidades del estado, así como brindar apoyo a proyectos que generen empleo, promuevan el autoempleo y contribuyan al bienestar de las familias.

El programa está dirigido a personas migrantes en retorno, familias receptoras de remesas y personas con vínculos migratorios, quienes podrán acceder a acompañamiento institucional durante el proceso de integración y evaluación de sus proyectos.

“Es una oportunidad para que el esfuerzo de las y los migrantes se transforme en proyectos productivos que beneficien a sus familias y comunidades. Queremos acompañarlos para que sus ideas se conviertan en realidades”, destacó el titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez.

Las y los interesados podrán registrar sus proyectos hasta el próximo 8 de mayo, en las oficinas de la Semigrante o a través de los enlaces municipales ubicados en los ayuntamientos de sus localidades, donde recibirán orientación para su registro y seguimiento.

Con “Sueño Michoacano”, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de reconocer el esfuerzo de las y los migrantes, así como de generar oportunidades que permitan transformar sus ideas en proyectos productivos.