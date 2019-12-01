Abandonan lona contra la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle: Acusan a su esposo y funcionarios de despojar tierras en Coatzacoalcos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 22:53:14
Coatzacoalcos, Ver., 25 de septiembre de 2025.– Una lona colgada en el puente peatonal frente a las instalaciones de la Universidad Veracruzana en Coatzacoalcos generó polémica este jueves, al señalar directamente al esposo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de estar presuntamente inmiscuido en un despojo de terrenos en conjunto con la empresa Arkitektur.

En el mensaje, firmado por “la gente que votó por usted”, se acusa a José Luis Peña, conocido como Pepe Peña y esposo de la mandataria estatal, de “dar órdenes desde arriba” para la presunta apropiación irregular de predios, lo cual, según la lona, se realizaría con la participación del fiscal de distrito y bajo la dirección del secretario técnico Manuel Fernández Olivares, además de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns.

El texto también liga las acciones a la empresa Arkitektur, supuestamente vinculada al panista José Antonio Madrigal Ortiz. Los señalamientos apuntan a que estas autoridades estarían intimidando a la población vulnerable y utilizando procesos “dolosos” para quitar tierras en la región.

La manta, además, cuestiona directamente a la gobernadora Nahle, señalando que, aunque su administración promueve la regularización de predios, su nombre y el de su familia se ven afectados por estos presuntos actos de corrupción.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la oficina de la gobernadora han emitido una postura oficial sobre las acusaciones expuestas en la vía pública.

