Exjefe del FBI, James Comey, duro crítico de Trump, es inculpado en EE.UU; “no tengo miedo de enfrentar a Trump”, indicó

Estados Unidos, a 25 de septiembre de 2025.- El ex director del FBI, James Comey, fue inculpado este jueves por “graves delitos” relacionados con la divulgación de información sensible, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La decisión llega días después de que el presidente Donald Trump instara públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra él y otros dirigentes políticos.

Trump celebró la acusación a través de su red Truth Social, donde escribió: “¡Justicia en Estados Unidos!”, y calificó a Comey como “uno de los peores seres humanos”, expuestos en el país. Bondi, por su parte, afirmó en X que “nadie está por encima de la ley”, sin mencionar directamente al ex funcionario.

“El gran jurado federal inculpó al ex director del FBI por delitos graves vinculados a la manipulación de información sensible”, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado. El organismo aseguró que la medida refleja su compromiso de exigir cuentas a quienes “abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense”.

Comey, destituido en 2017 en medio de la investigación sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y Moscú, rechazó los señalamientos y declaró su inocencia. En un video publicado en Instagram, aseguró no tener miedo de enfrentar los cargos y sostuvo: “Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera”.