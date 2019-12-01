Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2026.- La comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ante el Congreso de la Ciudad de México quedó inconclusa luego de que abandonara el recinto legislativo en medio de acusaciones por agresiones ocurridas afuera de la sede, situación que impidió que presentara su informe sobre el manejo de los recursos públicos de la demarcación.

La funcionaria acudió este viernes a la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde estaba previsto que expusiera los resultados de su administración durante 2026 y las necesidades presupuestales para el próximo año, como parte de la revisión del Paquete Económico 2027.

Sin embargo, durante su intervención denunció que vecinos, simpatizantes y trabajadores de la alcaldía habían sido agredidos en las inmediaciones del Congreso, por lo que responsabilizó a la diputada Diana Sánchez Barrios y decidió retirarse de la sesión.

El enfrentamiento entre grupos que acudieron al recinto derivó en empujones, lanzamiento de objetos y señalamientos de amenazas. Rojo de la Vega aseguró que varias personas resultaron lesionadas y solicitó la intervención de las autoridades capitalinas para garantizar la seguridad de quienes la acompañaban.

Tras su salida, legisladoras cuestionaron que la alcaldesa no concluyera su comparecencia ni respondiera los señalamientos relacionados con el ejercicio de los recursos de la alcaldía. Entre las observaciones expuestas estuvieron el gasto destinado a la instalación de tótems, así como dudas sobre convenios, transparencia e ingresos autogenerados de la demarcación.

La revisión presupuestal quedó pendiente, mientras diputadas plantearon la posibilidad de que Rojo de la Vega sea convocada nuevamente para explicar el destino de los recursos públicos y presentar la información correspondiente a su gestión.