A un mes de territorio, Octavio Ocampo consolida la ruta para recuperar la Grandeza de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de julio del 2026.- A un mes de haber iniciado su recorrido por el estado como promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo destacó que este primer periodo ha permitido fortalecer el diálogo con las y los michoacanos, así como conocer de primera mano las necesidades, fortalezas y oportunidades de las distintas regiones.

Durante estas semanas, el promotor ha visitado municipios de las regiones de Tierra Caliente, Oriente, Lerma-Chapala, Morelia y de la Meseta Purépecha, donde sostuvo encuentros con ciudadanos, productores, artesanos y diversos sectores sociales, reafirmando que el desarrollo del estado debe construirse desde el territorio y con la participación de su gente.

“Durante este primer mes he confirmado lo que ya sabíamos: la verdadera grandeza de Michoacán está en las manos de su gente trabajadora, de sus artesanos y de sus productores”, expresó Octavio Ocampo.

Señaló que este recorrido representa el inicio de una etapa de cercanía con la ciudadanía, basada en escuchar, caminar y conocer las realidades de cada región, convencido de que las mejores decisiones nacen del contacto directo con las comunidades.

Asimismo, afirmó que este esfuerzo continuará en todo el estado, con el objetivo de impulsar un relevo generacional y promover los cambios que Michoacán necesita, siempre desde el diálogo y la construcción colectiva.

Finalmente, Octavio Ocampo reiteró que los recorridos por las distintas regiones de Michoacán continuarán con el propósito de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y seguir construyendo, junto a las y los michoacanos, una ruta de trabajo que responda a las necesidades y fortalezas de cada región para recuperar la grandeza del estado.