Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 18:30:54

Huetamo, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- A través del DIF Huetamo, se hace entrega de tinacos y juegos de baño a familias que lo solicitan, apoyos que mejoran las condiciones de sus hogares y ayudan directamente a su economía.

Y para que esta Navidad se sienta en cada hogar, cada familia se lleva de regalo un pinito navideño, para que puedan celebrar con alegría junto a sus seres queridos.

El Presidente Municipal de Huetamo, Pablo Varona, destacó que el DIF trabaja todos los días cerca de la gente, con el corazón puesto en quienes más lo necesitan.

Las familias beneficiadas agradecieron los apoyos, señalando que son de gran ayuda para sus hogares y que el detalle del pinito les llena de ilusión en esta época navideña.

Con acciones como esta, el DIF Huetamo y el Gobierno Municipal reafirman su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente, con beneficios reales y con mucho corazón.