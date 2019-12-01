Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El Día del Empleado Municipal en Michoacán hoy se convirtió en un decreto, tras la propuesta realizada por el coordinador del Grupo parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, quien planteó declarar el 24 de enero como el “Día del Empleado Municipal” en esta entidad e incorporarlo al Calendario Cívico estatal.

Fue marzo pasado que el líder del PT en el Congreso del Estado, expuso ante el pleno dicha iniciativa en ese momento, en búsqueda de

otorgar un reconocimiento institucional a trabajadores de los ayuntamientos michoacanos, ya que había sido un sector que no contaba con una fecha oficial a nivel estatal.

Gracias a la visión municipalista de Reyes Galindo, hoy se logra este decreto que reconoce a los empleados municipales como la herramienta humana clave para el funcionamiento de los gobiernos locales, ya que participan en la gestión de recursos, prestación de servicios públicos, planeación urbana y ejecución de políticas.

"El papel que desempeñan los empleados municipales, es crucial para la planificación, ejecución y supervisión de políticas y programas a nivel municipal; además en muchas ocasiones son encargados de proveer servicios básicos y fomentar el desarrollo económico en sus municipios", expuso el congresista al pedir el voto a favor de este planteamiento.

Asimismo, refrendó que este decreto es un reconocimiento a la dedicación y la experiencia con la que desempeñan su trabajo las y los trabajadoresal servicio de los ayuntamientos de Michoacán, pues son esenciales para garantizar que las necesidades de la comunidad sean atendidas de manera adecuada, pues son los hombres y mujeres que diariamente sacan adelante a nuestros municipios.

Cabe mencionar que este decreto contempla que el 24 de enero sea considerado como una fecha de reconocimiento y que se promueva como día de asueto con goce de sueldo, sin generar obligaciones presupuestales ni afectar la autonomía municipal.