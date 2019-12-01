A San Juan le va a ir bien con la conectividad: Mauricio Kuri

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 12:35:05

San Juan del Río, Querétaro, a 5 de septiembre de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que con el inicio de la construcción de la estación del tren Ciudad de México-Querétaro en San Juan del Río será de gran apoyo para liberar el tráfico en la carretera 57.

“A San Juan le va a ir bien tener esta conectividad, no solamente con México, sino también con el aeropuerto y con Querétaro, eso va a ser una nueva alternativa, una nueva conectividad, teniendo una carretera 57 totalmente rebasada”, dijo.

Recalcó que la obra del puente Los Patos, iniciarán el próximo año, ya que serán completarías a la infraestructura prevista para el tren México-Querétaro.

Reconoció que hay diálogo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para definir los horarios de los trabajos y afectar en menor medida la circulación en la carretera 57 se ha dialogado con

“Seguimos presionando y seguimos platicando, ayer hubo un percance muy fuerte allá en la zona urbana de Querétaro, donde desgraciadamente una persona perdió la vida, van 13 personas lastimadas y bueno, seguimos platicando para que nos ayuden a que parte del ahora del día se pueda ir hacia otro lado del del transporte pesado y no entre esas horas, porque hay más”.