A propuesta de Reyes Galindo, aprueban el Día del Asesor Jurídico Victimal cada 10 de diciembre en Michoacán

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Por unanimidad se aprobó la propuesta realizada por el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, que establece en el Calendario Cívico Oficial del Estado, el 10 de diciembre como el Día del Asesor Jurídico Victimal del Estado de Michoacán.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, en el pleno del poder legislativo michoacano las y los diputados avalaron esta declaratoria que el líder parlamentario del PT destacó como un paso hacia la homologación y profesionalización de quienes se dedican a la defensa legal de las víctimas de algún delito.

Explicó que al oficializar su día, se mandata a las instituciones a realizar jornadas de actualización, foros de derechos humanos y reconocimientos al mérito jurídico victimal, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la carrera de estos servidores públicos.

“La salvaguarda de una procuración y administración de justicia virtuosa en Michoacán y en México, se logra generando el correcto equilibrio de la Trilogía Procesal en que reposa el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y en el cual la figura del Asesor Jurídico Victimal tiene un rol esencial”, enfatizó el legislador.

Asimismo, explicó que mientas el Ministerio Público investiga y persigue el delito y el Defensor Público tutela los derechos de las personas imputados, el Asesor Victimal es el único encargado de garantizar el interés legítimo de quienes han sufrido el daño sean escuchadas, reparadas y dignificadas.

“El abogado victimal desempeña una función esencial en el sistema de justicia penal acusatorio, al brindar asesoría jurídica integral, acompañamiento procesal y defensa activa de los derechos de las personas afectadas por la comisión de un delito o por violaciones a derechos humanos”, dijo.

Agregó que la labor de quienes fungen como asesores jurídicos victímales resulta tan noble como titánica puesto que su principal contribución radica en equilibrar el proceso penal al velar por garantizar que las personas en condición de víctima no queden en estado de indefensión.

“Para las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, resulta de vital importancia redignificar la figura de asesor jurídico victimal; para así pasar de la invisibilidad, al reconocimiento de las y los profesionales al servicio del interés jurídico de las víctimas”, acotó Reyes Galindo.

No obstante, recordó que las y los abogados que trabajan en favor de las víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) carecen de una fecha en la que se reconozca su especialización técnica sentido humanista, así como su carga emocional y mental.

En ese contexto, hizo hincapié en que el Grupo Parlamentario del PT realizó esta propuesta, en conmemoración de la publicación de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, hito jurídico que transformó el paradigma del derecho en México, pasando de un sistema legalista centrado en el castigo a uno más humanista y centrado en la reparación integral del daño.