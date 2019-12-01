A propuesta de Belinda Iturbide, 76 Legislatura de Michoacán exhorta a que centros comerciales otorguen dos horas de estacionamiento gratuito

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- El pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado exhortó a los 72 centros comerciales, plazas y establecimientos de servicios del estado, a que implementen dos horas de estacionamiento gratuito para los usuarios que acudan a adquirir bienes o servicios, como medida de apoyo a la economía familiar y de fomento al consumo local.

De igual forma para que los Ayuntamientos de los 112 municipios y al Concejo Mayor de Cherán, en el ámbito de sus atribuciones, vigilen el cumplimiento de dicha medida, promuevan su adopción en los reglamentos municipales y establezcan incentivos a los establecimientos que la implementen voluntariamente.

A propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, la 76 Legislatura exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán para que supervisen que los centros comerciales y establecimientos que cobren por estacionamiento cuenten con las medidas mínimas de seguridad, cámaras de vigilancia y seguro contra robo o daños a vehículos.

En su Exposición de Motivos, la legisladora explicó que en los últimos años, los centros y plazas comerciales se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana de las y los michoacanos, pero también se han vuelto motivo de inconformidad y molestia para muchos ciudadanos, debido al cobro excesivo por el uso de estacionamientos, que afecta directamente su economía familiar.

“Este gasto, que podría parecer menor, representa un costo injusto cuando se trata de consumidores que ya acuden a adquirir bienes o servicios dentro del propio centro comercial. No es razonable que el ciudadano pague por estacionar su vehículo en un espacio que debería formar parte del servicio al cliente, ni que deba asumir sanciones desproporcionadas de 150 a 200 pesos por extravío del boleto, lo cual constituye una carga económica infundada”, detalló ante Tribuna.

Agregó es fundamental que dichos establecimientos asuman la responsabilidad por los vehículos que reciben, lo que implica contar con cámaras de seguridad, vigilancia continua y una póliza de seguro que cubra robo o daños a los automóviles. “No es aceptable que se cobre por un servicio que no garantiza seguridad ni protección alguna”.

Belinda Iturbide puntualizó que garantizar las dos primeras horas de estacionamiento gratuito no es una carga, sino una medida de equilibrio social y económico.